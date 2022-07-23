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5 kişinin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5 kişinin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil tarlaya devrildi.

5 kişinin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobil tarlaya devrildi. Araçtakilerden bir kişi yaralanırken, diğer 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Muratlı Tekirdağ yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gündüzlü Mahallesi A.A. yönetimindeki 59 HR 208 plakalı otomobilin, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 5 kişinin bulunduğu aracın devrilmesi sonucu araçtaki 1 kişi yaralanırken, sürücü ile birlikte diğer 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Haber verilmesi üzerine kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın F.C. itfaiye ekiplerinin de yardımı ile araçtan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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