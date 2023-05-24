5 kişilik cinayet zinciri'nde Çatalca'da ceset araması yapılıyor

İSTANBUL - 5 kişilik cinayet zinciri'nde arama çalışmalar Çatalca'da Hallaçlı Mahallesi'nde devam ediyor.

Silivri'de toprağa gömülmüş 3 ceset bulundu. Cesetlerin kayıp olarak aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ait olduğu düşünülürken, Sevgi Demirci'nin eski eşi Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da aynı şekilde kayıp olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken cesetlerin, kaybolan kişilere ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Ömer Y. polisteki sorgusunda diğer iki kişinin de öldürüldüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin Çatalca'da Hallaçlı Mahallesi'nde Mücahit Polat'ın arama çalışması devam ediyor.