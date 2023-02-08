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5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan 5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Adıyaman'da deprem sonrası enkaz altında kalan 5 kişilik aileden 4'ü 60 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Saatler geçmesine rağmen umut dolu bekleyişler sürerken Yenimahalle 2666 Akdoğu Kent Konutlarında enkaz altında kalan 5 kişilik aileden Sait (40), Fatma (35), Rugaye (9) ve Zeynep Bağış (14) isimli vatandaşlar Van İHH Arama Kurtarma ekipleri tarafından 60 saat sonra sağ olarak kurtarılırken, 12 yaşındaki Zehra'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ADIYAMAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Adıyaman Van 3. Sayfa Haberler

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