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5 kişilik aile kombi bacasından sızan gazdan etkilendi

5 kişilik aile kombi bacasından sızan gazdan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da kombi bacasından sızan gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da kombi bacasından sızan gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erzincan merkez İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evde kombi bacasından sızan doğal gazdan etkilenen ailede zehirlenme belirtileri baş gösterdi. 5 kişilik aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 5 kişi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Aile 3. Sayfa Haberler

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