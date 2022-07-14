5. kattan düşen Melek ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. katın penceresinden düşen 13 yaşındaki Ayşe Melek A. ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşk Mahallesi'nde bulunan lojmanlarda meydana gelen olayda 13 yaşındaki Ayşe Melek A., misafirliğe gittiği 5. kattaki evin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayşe Melek A., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa