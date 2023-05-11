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5. kattan düşen kadın yaralandı

5. kattan düşen kadın yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5. kattan düşen kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5. kattan düşen kadın yaralandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, N.Y. isimli kadın 5. kattan aşağıya düştü. Gelen ses üzerine dışarıya çıkan bina sakinleri, N.Y'nin yeşillik alana düştüğünü gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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