5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı

Çin'in Tongxiang kentinde bir binanın 5'inci katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir adam tarafından havada yakalandı.

Çin'in Zhejiang eyaletinde yer alan Tongxiang kentinde bir binanın 5'inci katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Yoldan geçen 31 yaşındaki Shen Dong ile yanındaki kadın 5'inci katta asıllı kalan küçük çocuğu fark ederek hemen binanın altına koştu. Çocuk yere düşmeden binanın altına gelerek kollarını açan Dong, önce binanın birinci katındaki çelik çatıya düşen küçük çocuğu yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.

Filmleri aratmayan kurtarma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian tarafından "Kahramanlar aramızda" başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Dong'u kahraman ilan ederken, Dong'a madalya verilmesini istediler.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Shen Dong, Çin basınına verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse detayları hatırlayamıyorum. Kollarım ağrıyor mu yoksa başka bir şey mi hatırlamıyorum. Ona ulaşmak sadece içgüdüseldi" ifadelerini kullandı. Dong, çocuğun 5'inci kattan ilk olarak düştüğü 1'inci kattaki çelik çatının düşüşünü yumuşattığını ve bu sayede hayatta kaldığını belirtti. - PEKİN