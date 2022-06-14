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5.katta çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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5.katta çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 katlı binanın 5.katında yangın çıktı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 katlı binanın 5.katında yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Paşabayır Mahallesinde 6 katlı öğrenci evinde çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta hasar meydana geldi. İddialara göre evde kalan öğrencilerden biri mutfaktaki ocakta yemeği bırakıp bakkala alışverişe gitti. Ocaktaki yemek yanmaya başlayarak yangın ilk önce mutfak dolaplarına sıçradı. Evden çıkan dumanı gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede yangın mahalline gelerek müdahalede bulundu. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması bir facianın önüne geçti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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