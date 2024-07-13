5 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

5 katlı binanın yerle bir olma anı kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 5 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.