5 ilde sahte altın satan şüpheliler tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 ilde sahte altın satan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
5 ilde sahte altın satan şüpheliler tutuklandı

Beş ilde kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen 2 şüpheli, Van'ın Çaldıran ilçesinde yakalandı.

ÇALDIRAN, VAN (İHA) - Beş ilde kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen 2 şüpheli, Van'ın Çaldıran ilçesinde yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çaldıran ilçesinde yapılan çalışmalarda; kuyumcuya sahte altın bileklik satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalanmış. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada; 1 adet sahte altın bileklik, suçlardan elde ettikleri değerlendirilen 13 bin 205 TL nakit para ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların 5 farklı ilde kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - VAN

5 ilde sahte altın satan şüpheliler tutuklandı

5 ilde sahte altın satan şüpheliler tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çaldıran, Kamu, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title