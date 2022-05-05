5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Siirt'te yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Siirt'te yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Siirt'te yakalandı

Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 ilde aranan şahıs, Siirt'te yakalandı.

SİİRT (İHA) - Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 ilde aranan şahıs, Siirt'te yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "4 Mayıs 2022 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, kent merkezi Batı Mahallesi Özgen Caddesi üzerinde durdurulan M.E. isimli şahsın, Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliği, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, Karaman Ağır Ceza Mahkemesince; Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan beş ayrı mahkemece aranıyor olduğu anlaşılmış olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Bilişim, Kredi, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title