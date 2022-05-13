5 gündür aranan kayıp kız çocuğunu mahalle ve çarşı bekçileri buldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 5 günden bu yana aranan 17 yaşındaki kız çocuğunu devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri buldu.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçe merkezi İhsaniye Cami önünde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri bir kız çocuğunun kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark etti. Bunun üzerine kızın peşine düşen mahalle ve çarşı bekçileri kısa bir kovalamaca sonrası çocuğu yakaladı. Çocuğun yapılan kimlik sorgulamasında isminin E.N.K., olduğu ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine mahalle ve çarşı bekçileri çocuğu ailesine teslim edilmek üzere Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa