"5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek intihara kalkıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
'5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım' diyerek intihara kalkıştı

Kocaeli'de iş bulamadığını iddia eden şahıs, iş merkezinin üst katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Kocaeli'de iş bulamadığını iddia eden şahıs, iş merkezinin üst katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşatan şahıs, 1 buçuk saatin ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesinde bulunan iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.H.(32) isimli şahıs, iş merkezinin üst katının camına çıkarak intihara teşebbüs etti. Durumu gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gereken güvenlik tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri çevre şişme yatak açtı, polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Şahıs, "5 dakikanız var, vali gelsin yoksa kendimi aşağıya atarım" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Ekiplerin 1 buçuk saatlik uğraşları neticesinde şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi.

F.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title