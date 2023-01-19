Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 ayrı suçtan aranan şahıs Milas'ta yakalandı

3. Sayfa Haberleri

5 ayrı suçtan aranan şahıs Milas'ta yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyon ile yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyon ile yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, hakkında 3'ü silahlı tehdit olmak üzere, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kesinleşmiş 7 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ö.B. isimli şahıs Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Ö.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Milas Adliyesi'nde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Muğla Milas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title