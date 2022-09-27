5 ayrı suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplamda 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplamda 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 1 Ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Çatak Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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