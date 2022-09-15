5 ayrı inşaattan hırsızlık yapanlar yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın Gemlik ilçesinde çeşitli bölgelerde bulunan 5 ayrı inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi kıskıvrak yakalandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde çeşitli bölgelerde bulunan 5 ayrı inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi kıskıvrak yakalandı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması ve incelemelerinin ardından tespit edilen iki zanlı, gözaltına alındı. Yapılan baskın sonrasında da, zanlılar çaldıkları ürünlerle yakalandı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Gemlik Bursa 3. Sayfa Haberler

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