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49 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, 49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. isimli firari, polisin yaptığı operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı

ANTALYA - Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 AŞ kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 49 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis ile aranan firari K.Y. cezaeevine teslim edildi.

49 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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