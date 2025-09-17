Haberler

49 İlde Mali Suç Örgütlerine Operasyon: 115 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 49 ilde gerçekleştirilen mali suç örgütlerine yönelik operasyonda 115 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çeşitli dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamalarıyla savcılıklara sevk edildi.

Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 115 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Bu sabah yapılan operasyonlar ile 115 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
