49 düzensiz göçmen yakalandı, 2'si kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki üç ayrı göçmen olayında 49 kişi yakalandı, iki kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki üç ayrı göçmen olayında 49 kişi yakalandı, iki kişi kurtarıldı.

Bodrum açıklarındaki iki farklı olayda yasadışı yollarda Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindiği iki lastik bot durdurularak içerisindeki toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA