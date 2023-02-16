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484 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

484 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından 484 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından 484 gram metamfetamin ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratı edilen B.C.T. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 484 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli B.C.T. isimli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.C.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Samsun 3. Sayfa Haberler

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