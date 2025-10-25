470 gramlık bebek helikopter ambulansla Van'a nakledildi

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen 24 haftalık, 470 gram ağırlığındaki bebek, ileri yoğun bakım tedavisi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi'nde prematüre olarak dünyaya gelen 24 haftalık E.Ş. isimli bebek, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ileri tanı ve tedaviye ihtiyaç duyuldu. Sağlık Bakanlığına bağlı olarak acil sağlık hizmetlerinde görev yapan ambulans helikopter ile transferine karar verildi. Bunun üzerine Erciş'ten alınan prematüre bebek, ambulans helikopterle SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine nakledildi. - VAN