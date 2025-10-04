Haberler

47 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

47 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da, 47 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan aranan bir şahıs, İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmaları sonucunda yakalandı ve tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde bir şahsın birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 47 yıl 11 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezi Esenetepe Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
