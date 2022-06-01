47 bin lira sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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47 bin lira sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
47 bin lira sahte parayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde aracında 47 bin 500 lira sahte para olan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde aracında 47 bin 500 lira sahte para olan şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma KOM ve Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.A. isimli şüphelinin elinde yüklü miktarda sahte para taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin, Pamukova İlçesi Gökgöz Mahallesinde bulunan bir dinlenme tesisine özel aracı ile geldiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin araçta yaptıkları arama neticesinde de 47 bin 500 lira sahte para ele geçirildi. Ekipler, talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında işlem başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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