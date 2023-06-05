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46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı

46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT ekiplerine yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Batman'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 46 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 46 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, başta hırsızlık olmak üzere birçok suça karışan ve hakkında kesinleşmiş 46 yıl 1 ay hapis cezası bulunan (A.G), JASAT ekipleri tarafından yapılan sıkı takip neticesinde başarılı bir operasyonla yakalandı. Yapılan işlemlerinin ardından şahıs, cezaevine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman JASAT 3. Sayfa Haberler

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