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450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 450 bin TL'lik iş makinesi çalan 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 450 bin TL'lik iş makinesi çalan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinden 450 bin TL değerinde iş makinesinin çalınması üzerine harekete geçti. Ekiplerin kamera izleme çalışmaları sonucunda çalınan iş makinesi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde üzeri hurda malzemelerle kapatılmış şekilde bulundu.

Bulunan iş makinesi muhafaza altına alınırken, olayla ilgili E.G. ve M.G. de ekipler tarafından gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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