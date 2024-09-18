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45 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Müteahhit Uşak'ta Yakalandı

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Kütahya'da 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan müteahhit, Uşak'ta yakalanarak Kütahya'ya getirildi. İ.E. isimli şahıs, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından birçok kaydı ile birlikte, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kütahya'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, 33 suç kaydı ve 800 müzekkere bulunan müteahhit Uşak'ta yakalanarak Kütahya'ya getirildi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık suçlarından hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca hakkında toplamda 210 bin 500 TL adli para cezası ile 33 suç kaydı ve 800 müzekkere bulunan İ.E. (48) isimli şahıs Uşak Bozkurt Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan numarasız bağ evi önünde yakalanarak Kütahya'ya getirildi.

İ.E, Asayiş Şube Müdürlüğündeki gerekli işlemlerin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Politika Güvenlik 3-sayfa Uşak

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