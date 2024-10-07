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45 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Jandarma Tarafından Yakalandı

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Adıyaman'da, yol kesme ve yağma suçlarından 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Adıyaman'da 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, gece vakti yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinden yağma suçundan aranan ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.H., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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