45 yaşındaki infaz koruma memuru evinde ölü bulundu - Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görevli infaz koruma memuru evinde ölü bulundu.

Olay, Bolbadin ilçesi Kırkgöz mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Yusuf Ziya Erkan (45) işe gitmeyince durumdan şüphelenen çalışma arkadaşları Erkan'ın annesini arayarak durumu iletti. Bunun üzerine anne ilçede oturan tanıdıklarını arayarak oğlunun evine bakmasını istedi. Eve giden Erkan'ın yakınları şahsı yerde hareketsiz yatarken buldu. Ardından polise ve 112 Acil servise bilgi verilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık görevlileri Erkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Erkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa