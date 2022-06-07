45 dakika boyunca hırsızlık yaptılar, kameraya el sallayarak oynadılar - Haberler

Nevşehir bir iş yerine aynı gece 5 defa giren 3 maskeli hırsız, 45 dakika boyunca hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi şüphelilerin kameraya karşı el sallayarak oynadıklarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş yerine sabaha karşı maskeli 3 kişi girdi. Kesici aletle iş yerinin kilidini açan hırsızlar, güvenlik kameralarına aldırmadan dükkandaki sigara ve içkileri alarak kayıplara karıştı.

Kameraya karşı oynadılar

Yaklaşık 45 dakika süren hırsızlık anını görenler pes dedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Burak Baldemir görüntüleri izlerken şüphelilerin kameraya karşı el sallayarak oynadıklarını gördü. Şüpheliler iddiaya göre 600 bin TL'lik tekel ürünü ile kasadaki 12 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Şüphelilerin biran evvel bulunmasını isteyen İşyeri sahibi Baldemir, "Cuma günü sabah 05.00-05.30 civarında 3 kişi geliyor. İşyerinin kapısını zorluyorlar. Burayı açamayınca yan kapıyı zorluyorlar. Daha sonra kilidi kırarak dükkana giriyorlar. Yaklaşık 45 dakika soymaları sürüyor. Kolilere doldurdukları malzemeleri 5 kez gelerek araca yüklüyorlar. 600 bin TL değerinde tekel ürünü ve 12 bin TL civarında da nakit para gidiyor. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa