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44 İlde Uyuşturucuya Yönelik Narkoçelik-39 Operasyonları: 293 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 44 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-39' operasyonlarında 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Toplamda 293 şüpheli yakalandı.

44 ilde uyuşturucuya yönelik "Narkoçelik-39" operasyonları: 293 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 44 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen "Narkoçelik-39" operasyonlarında 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 681 ekip, bin 876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 44 ilde "Narkoçelik-39" operasyonları düzenlendi. İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir, Muş ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlar sonucu 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 293 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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