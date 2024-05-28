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43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Niğde'de kendisinden bir süre haber alınamayan 43 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

NİĞDE - Niğde'de kendisinden bir süre haber alınamayan 43 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Efendibey Mahallesinde meydana geldi. 43 yaşındaki Oğuzhan Ç.'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Oğuzhan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Oğuzhan Ç.'nin cenazesi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğuzhan Ç'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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