43 madencinin hayatını kaybettiği TTK davasında 4'üncü gün

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı dava 4'üncü gün de devam etti.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı dava 4'üncü gün de devam etti.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanıklardan Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan 1050 yıla kadar, "olası kastla yaralama" suçundan da 12 yıla kadar olmak üzere toplamda 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi isteniyor.

Diğer 4'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. 4'üncü gününde geniş güvenlik tedbirleri altında görülmeye devam edilen davada tutuklu sanıkların savunmaları alınırken, davayı şehit madenci yakınları da takip ediyor. Davanın 4'üncü günü kartiyelerden sorumlu maden mühendislerinden Levent Aydın'ın savunması ile başladı. Tutuklu yargılanan sanıklar arasında yer alan Levent Aydın savunmasında üzerine atfedilen suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Aydın'ın avukatı da yer altında inceleme yapılamadığını, raporun baskılar sonucu tutuklama yapılması için ve yönergeler incelenmeden oluşturulduğunu söyledi. - BARTIN