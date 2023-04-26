43 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası davası sürüyor

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden kazası davasında kastla öldürme suçuyla yargılanan eski İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci savunma yaptı. Tutuklu olarak yargılanan eski İşletme Müdürü savunmasında kömür üretimi konusunda işçilere baskı yapıldığı iddialarını kabul etmedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan grizu kaynaklı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ikinci gününde hakkında; "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen eski İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci sabah saatlerinde başlayan savunmasına öğleden sonra da devam etti.

Savunmasında iddia edilen suçlamaları kabul etmeyen, olay günü metan gazıyla ilgili olumsuz bir durum gözlenmediğini söyleyen Ekmekci, "Çalışan temsilcilerinden de tarafıma ve ilgili birimlere herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir" dedi.

Çalışma Bakanlığı müfettişlerince olaydan 3 gün önce yapılan denetimlerde herhangi bir eksikliğe rastlanmadığını da belirten Ekmekci, patlamanın yaşandığı gün ikinci kez dinamit patlatılmış olabileceğini ve ilk dinamit patlamasından sonra yarım saatlik bekleme süresinin ihmal edilmiş olabileceğini ancak ikinci patlatma yapıldığına dair bir emare de olmadığını söyledi.

Eğitimler konusunda eksiklik olmadığını da söyleyen Ekmekci, "Şayet eğitimlerde bir eksiklik olsaydı bu durum denetlemelerde ortaya çıkardı" dedi. Yüksek miktarda kömür üretimi konusunda işçilere baskı yapıldığı iddiasını kabul etmeyen ve işçilere 'iş güvenliği değil kömür üretimi önemli' gibi bir söylemde bulunulmadığını kaydeden Ekmekci, "Böyle bir durum olamaz. İşçilere 'öncelik iş güvenliği değil öncelik kömür üretimi' gibi bir ifadede bulunmamız mümkün değil. Böyle bir şey olsaydı zaten işçiler buna tepki gösterirdi" şeklinde konuştu.

10 Ekim ile 14 Ekim 2022 tarihleri arasında ocak içinde değerler yükselmesine rağmen ocağın neden boşaltılmadığı sorusuna da yanıt verem Ekmekci, "Söz konusu veriler dinamit atıldığında yükselen değerlerdir. Sürekli olarak değerler yüksek olsaydı ocak içinde yangın olurdu. İş yerinde dinamit atıldığında gaz açığa çıkmaktadır. Dinamit atımından önce merkezi gaz izlemeye haber verilmelidir. Karbonmonoksit gazı ani şekilde yükseliyorsa orada yangın yoktur. Ocakta yangın olduğu zaman önlemi hemen alınmış, ocak boşaltılmıştır" ifadelerinde bulundu.

Ekmekci savunmasını, "Bende maden şehidi çocuğuyum. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Madencilik konusunda kendimi tecrübeli ve bilgi olarak yeterli görüyorum. Verdiğim ifadelerle de bunu anlatmaya çalıştım. Bilirkişi heyeti tarafından affedilen kusurları kabul etmiyorum. Sağlıklı bir inceleme için yeraltına girilip bilirkişi incelemesi sonucunda gerçeklerin açığa çıkacağına inanıyorum. Şahsımın bu konuda suçu olmadığını, kastımın olmadığını belirtmek istiyorum" diyerek tamamladı.

Ekmekci'nin ardından tutuklu sanıklar arasında yer alan TTK Amasra Müessese Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Mühendisi Volkan Soylu'nun savunmasına geçildi. Hakkında; "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050 yıla kadar, "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen Soylu, "Dinamitle patlatma işleminde mesafe ve süreye uyulmasıyla ilgili konuları denetleyemem. Ancak o kısımdaki amirler bunu denetleyebilir. Bu işin denetmeni kısım amirleridir ve sorumluluk onlardadır" dedi.

Mahkeme Soylu'nun savunması ile devam ediyor. - BARTIN