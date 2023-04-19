43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu: Sürücülerin dikkatsizliği kazaları da beraberinde getirdi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de araç trafiğine takıldı. Öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu akşam saatlerine kadar sürdü. Ankara-Samsun karayolunun bazı bölgelerinde araçların tampon tampona ilerlediği görülürken, Kırıkkale-Kayseri karayolunda ise trafiğin akıcı olduğu gözlemlendi.

Araç trafiği yoğunluğu sebebiyle trafik kazaları da meydana geldi. D200 karayolu üzerindeki Işıklar köyü yol ayrımında kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, kaza sebebiyle uzun araç kuyruğunun oluştuğu alanda ikinci bir kazanın oluşmamasına karşı güvenlik önlemi aldı. Araçların geçişi ise kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağladı. Kullanılamaz hale gelen iki araçta çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE