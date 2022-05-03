43 ilin geçiş güzergahında helikopterli bayram denetimi - Haberler

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43 ilin geçiş güzergahında helikopterli bayram denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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43 ilin geçiş güzergahında helikopterli bayram denetimi 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde helikopter destekli havadan trafik denetimi yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahında helikopterli bayram denetimi

KIRIKKALE - 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde helikopter destekli havadan trafik denetimi yapıldı.

43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde helikopterle yol kontrolleri yapıldı. Helikopter destekli denetimlere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kara yolundaki bayram tedbirleriyle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter ile Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarında trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler denetlendi.

Bayramı'nın ikinci gününde trafik akışının sakin olduğu gözlemlendi. Yol güzergahındaki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerince 24 saat esasına göre denetim yapıyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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