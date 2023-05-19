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43.5 milyon TL'lik para ve ziynet eşyasını çalan şahıs yakalandı

43.5 milyon TL'lik para ve ziynet eşyasını çalan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep polisi çaldığı araç ve içerisinde 43.5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alan İ.E. isimli şüpheli şahsı yakaladı.

Gaziantep polisi çaldığı araç ve içerisinde 43.5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alan İ.E. isimli şüpheli şahsı yakaladı.

Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Şahinbey İlçesi Bey Mahallesinde 17.05.2023 tarihinde bir otoparkta meydana gelen oto hırsızlığı olayında B.Y. isimli şahsa ait araçla birlikte içerisinde 43.5 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan İ.E. isimli şüpheli şahıs yakalanarak yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

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