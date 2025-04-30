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42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Gözaltında

42 İlde FETÖ Operasyonu: 169 Şüpheli Gözaltında
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 169 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar sırasında ruhsatsız silahlar ve büyük miktarda döviz ile dijital materyaller ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması" ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmalarında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanan ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranan, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan 169 şüphelinin yakalandığını aktardı. Ruhsatsız tabanca ve tüfekler, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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