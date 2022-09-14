42,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan hakkında 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan hakkında 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde kullanım aparatları ve 1 tabanca ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde B.A. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Side Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, İstihbarat ve KOM timleri ile ortak operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, burada yaptıkları aramada dijital hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 3 mermi ele geçirdi. B.K.'nin evinde bulunan D.K., S.T. ve F.T. isimli şahıslar sorgulandı. Yapılan kimlik sorgulamasında, D.K.'nin gece vakti silahla yağma, birden fazla kişiyle silahla yağma, hırsızlık, cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - ANTALYA