41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 17 yıllık firari şahsı JASAT yakaladı

Muş'ta, 2005 yılında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürme suçundan 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 17 yıllık firari şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Ağrı'da yakalandı.

Muş'ta, 2005 yılında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürme suçundan 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 17 yıllık firari şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından Ağrı'da yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş'un Malazgirt İlçesine bağlı Yolgözler köyünde 21 Temmuz 2005'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı, JASAT dedektifleri tarafından cinayet zanlısının yakalanması amacıyla 1 yıl boyunca yapılan titiz çalışmalar sonucunda kasten öldürme suçundan hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Ağrı'da olduğu ve sahte kimlik kullandığının tespit edildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"28 Eylül 2022 günü, Ağrı'ya görevlendirilen JASAT ekibimiz tarafından yapılan fiziki takip neticesinde kasten öldürme olayı firarisi M.K. isimli şahıs, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Patnos ilçe merkezinde sahte kimlik belgesi ile yakalanarak gözaltına alınmış olup, 29 Eylül 2022 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur." - MUŞ