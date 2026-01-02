Hapis cezası ile aranan şahıs mağarada yakalandı

Afyonkarahisar'da 41 ayrı suç kaydı bulunan ve 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polisin takibi sonrası saklandığı mağarada yakalandı. Şahsın yakalanma anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasını yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde, 41 farklı suç kaydı bulunan A.R.G.' nin uyuşturucu madde ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi dağlık bir alanda köşeye sıkıştırdı. Kaçmaya çalışan şahıs saklandığı mağarada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın yakalanma anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR