Haberler

Hapis cezası ile aranan şahıs mağarada yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da 41 ayrı suç kaydı bulunan ve 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan A.R.G., polis tarafından saklandığı mağarada yakalandı. Yakalanma anı polis kamerasıyla görüntülendi.

Afyonkarahisar'da 41 ayrı suç kaydı bulunan ve 16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polisin takibi sonrası saklandığı mağarada yakalandı. Şahsın yakalanma anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasını yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde, 41 farklı suç kaydı bulunan A.R.G.' nin uyuşturucu madde ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi dağlık bir alanda köşeye sıkıştırdı. Kaçmaya çalışan şahıs saklandığı mağarada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın yakalanma anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün abisini de alıyor

Abisi de Beşiktaş yolunda