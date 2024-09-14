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41 Burda AVM'de ölü bulunan Yasin Kunduracı, memleketinde toprağa verildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 41 Burda AVM'nin tuvaletinde ölü bulunan Yasin Kunduracı, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'da defnedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda AVM'nin tuvaletinde ölü bulunan şahıs, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Olay, dün İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan 41 Burda AVM'nin tuvaletler kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin tuvaletlerinde hareketsiz yatan Yasin Kunduracı'yı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemleri tamamlanan Kunduracı'nın cenazesi, memleketi Çankırı'ya getirildi. Kunduracı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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