40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı - Haberler

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40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranan firari sahte kimlikle yakalandı

Antalya'da 7 yıldır aranan ve 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

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Antalya'da 7 yıldır aranan ve 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte kimlikle yakalandı.

Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 7 yıldır firari olup çeşitli illerde saklanan ve halen 4 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan, toplam 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.K., Pınarlı Mahallesi'nde yakalandı. Operasyonda sahte kimlik gösteren şüpheliye ayrıca başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan da işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya JASAT 3. Sayfa Haberler

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