40 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Diyarbakır'da Yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçlarından 40 yıl hapis cezası bulunan C.S. yakalandı. Emniyet, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından toplamda 40 yıl hapis cezası ile aranan C.S.'nin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün, suç ve suçlu ile mücadelede aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
