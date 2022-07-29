40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit İlçesinde 40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit İlçesinde 40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asımefendi Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine belirtilen adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, girdikleri evde Eda B.'yi (40) boruya asılı halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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