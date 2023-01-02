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40 metreden uçuruma yuvarlanan minibüs ağaca çarparak asılı kaldı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

40 metreden uçuruma yuvarlanan minibüs ağaca çarparak asılı kaldı: 3 yaralı

Sivas'ta 40 metreden uçuruma yuvarlanan minibüs ağaca çarparak asılı kaldı, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta 40 metreden uçuruma yuvarlanan minibüs ağaca çarparak asılı kaldı, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yoğun Yokuş Mevkisi, Cehennem Deresi'nde meydana geldi. S.S. idaresindeki 58 ABL 112 plakalı Volkswagen marka minibüs buzlanan yolda virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaca vurarak uçurumda asılı kalan araçtaki sürücü ile EY. ve A.T.A. yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaklaşık 40 metre tırmanarak yola çıkan yaralılar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas 3. Sayfa Haberler

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