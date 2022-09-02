Üye Girişi
Haberi Paylaş

40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

40 kişinin tutuklandığı suç örgütüyle ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

Samsun'da 40 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuyla ilgili firarda oldukları ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 40 kişinin tutuklandığı suç örgütü operasyonuyla ilgili firarda oldukları ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "silahlı organize suç örgütü kurarak tasarlayarak adam öldürme/azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, Kundaklama, tehdit, ikamet kurşunlama, 6136 SKM, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik 8 Mart'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın firari şüphelilerinden olup haklarında yakalama kararı bulunan E.U. ve U.G. de KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 3 gün önce İstanbul'da üzerlerinde bulunan sahte kimlik ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Samsun'a getirilen E.U. ve U.G., polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title