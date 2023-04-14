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40 bin boş kaçak makaron ele geçirildi

40 bin boş kaçak makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta kaçak tütüncülere yapılan operasyonda binlerce paket kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak'ta kaçak tütüncülere yapılan operasyonda binlerce paket kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak tütün satışı yapıldığını belirledi. İş yerine yapılan operasyonda 40 bin adet kaçak boş makaron ve 78 paket kaçak sigara paketi ele geçirildi. İş yeri sahibi ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

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