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4 Yıl Sonra Kaybolan Motosiklet, Sahibine Kavuştu

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Konya'da 4 yıl önce çalınan motosiklet, Seydişehir'de bir uygulama sırasında bulundu. Motosiklet sahibi Mustafa Tombul, polis ekiplerine teşekkür etti.

Konya'da bir vatandaş, merkezde çalınan motosikletine Seydişehir ilçesinde 4 yıl sonra kavuştu.

Olay, 4 yıl önce Konya merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Tombul'a ait motosiklet 4 yıl önce çalındı. Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uygulama yaptıkları sırada yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı motosikleti durdurarak inceleme yaptı. Yapılan incelemede motosikletin çalınan motosiklet olduğu tespit edilerek sürücü gözaltına alındı. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu şahıs, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken motosiklet ise sahibi Mustafa Tombul'a teslim edildi.

Dört yıl aradan sonra motosikletine kavuşan Mustafa Tombul, polis ekiplerine teşekkür ederek, "4 senedir kayıp olan motosikletimiz sonunda bulundu. Bugün de bize teslim edildi. Tüm polislerimize minnettarız" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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