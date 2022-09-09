4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı 3. Sayfa Haberleri 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. İstihbari çalışmalar, teknik ve fizik takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın Şehitkamil ilçesi Karacaören Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Adres tespiti yapılan şüpheli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı Gaziantep Jandarma 3. Sayfa Haberler

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