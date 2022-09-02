Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 yıl 7 ay kesinlesmiş cezası bulunan hırsız yakalandı

3. Sayfa Haberleri

4 yıl 7 ay kesinlesmiş cezası bulunan hırsız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 farklı hırsızlık olayından aranması ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 farklı hırsızlık olayından aranması ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 farklı hırsızlık suçundan aranması bulunan ve 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda 7 farklı hırsızlık olayına karışan 7 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan malzemeler de sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title